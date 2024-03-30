Знаете, на мой взгляд (сугубо субъективный, безусловно), есть две государственные службы, представители которых всю свою жизнь кормились за счёт, скажем так, "нетрудовых доходов".
Не может быть! Генерал-полковник таможни Елена Ягодкина попалась на коррупции
Комментарии
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а
анатолий
Дожили,колхозница стала генерал-полковником,а нам всё про Бербок рассказывают.
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12 час.
Вениамин Мельников
1.почему ,например,в той же таможне генералы,сколько их расплодилось во всех службах .В СССР, в своё время,в милиции бали не генералы,а комиссары. 2.А как быть с чубайсом и теми ,кто и сейчас вывозит капиталы в страны НАТО?
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12 час.
ВМ
Вениамин Мельников
А.Г.Лукашенко колхозник, и что? Успешный государственный деятель. Если бог чем то наградил,то не важно откуда ты.
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12 час.
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