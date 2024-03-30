Не может быть! Генерал-полковник таможни Елена Ягодкина попалась на коррупции

Вениамин Мельников

1.почему ,например,в той же таможне генералы,сколько их расплодилось во всех службах .В СССР, в своё время,в милиции бали не генералы,а комиссары. 2.А как быть с чубайсом и теми ,кто и сейчас вывозит капиталы в страны НАТО?