Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО

Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в мирном развитии, однако в случае начала военного конфликта с Западом, он не будет ограничен рамками специальной военной операции.

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