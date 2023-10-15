Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в мирном развитии, однако в случае начала военного конфликта с Западом, он не будет ограничен рамками специальной военной операции.
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