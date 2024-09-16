В Барнауле любезная девушка с вежливым голосом обманула пенсионерку со смартфоном

Доверчивая женщина открыла злоумышленникам доступ к своим счетам В Алтайском крае мошенница обманула 67-летнюю женщину, предложив ей продлить договор на услуги мобильной связи", сообщает региональное МВД.
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