Суд приговорил к штрафу знакомого участников ИГ*, готовивших теракт в здании ФСБ

Мещанский суд Москвы приговорил мужчину, который был знаком с участниками террористической организации «ИГ»*, к штрафу в размере 80 тысяч рублей за то, что он знал о подготовке теракта в здании ФСБ, но не сообщил об этом, пишет РИА Новости.