Оружие паттайских хулиганов нашли у жителя Новосибирска

Зубодробилки из Паттайи находились в багаже 40-летнего жителя Новосибирска. Во время таможенного контроля мужчина выбрал «зеленый коридор», заявив этим, что у него нет подлежащих декларированию и запрещенных к ввозу товаров.
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