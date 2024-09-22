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Работники товарища Кима легко решат все проблемы с мигрантами в России

Работники товарища Кима легко решат все проблемы с мигрантами в России

  Квалифицированные индусы и дисциплинированные корейцы свои семьи к нам точно не потащат Миграционный вопрос в России скоро начнут регулировать гораздо жестче, а на смену выходцам из Средней Азии на рынке труда могут появиться более квалифицированные работники из Индии и Северной Кореи.

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Комментарии
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Алексей Тан
Вы с начала 20-ого века, жили за счёт РУССКИХ и КОРЕННЫХ народов России.... и вы ещё больше деградировали!... вы все вернётесь, в то состояние... в котором пребывали до вхождения в РОССИЮ.... &quot;си-си-си-ре&quot;.
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5 час.
тот о
Тан ты читать умеешь , мы оба за страну переживаем😆
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5 час.
Алексей Тан
Ни когда не доверяй (не верь) тем... кто на твоих глазах мимикрирует... .
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5 час.

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