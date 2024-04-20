Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США планируют отправить военных советников в посольство в Киеве

США планируют отправить военных советников в посольство в Киеве

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство страны в Киеве.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Что прежних наши уже отстреляли?
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