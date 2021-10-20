Боярский похвалил «Зенит» после матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Народный артист России, болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский в четверг, 21 октября, в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» отметил, что сине-бело-голубые провели очень хорошую игру с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, несмотря на результат.