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Боярский похвалил «Зенит» после матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Боярский похвалил «Зенит» после матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Народный артист России, болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский в четверг, 21 октября, в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» отметил, что сине-бело-голубые провели очень хорошую игру с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, несмотря на результат.

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