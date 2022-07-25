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ФСБ заявила о пресечении украинской операции по угону боевых самолетов ВКС РФ

ФСБ заявила о пресечении украинской операции по угону боевых самолетов ВКС РФ

За готовность угнать самолёт пилотам предлагали получить с курьером $4 тыс. авансом.фото: instagram.com/fsb_rossii_official (запрещённая в РФ соцсеть)--> ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.

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