На русские пироги примчалось ЦРУ Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
На русские пироги примчалось ЦРУ
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Предпринимая против России откровенно, но "мягко выражаясь" - враждебные шаги (уж дружественными их точно не назовёшь), коллективный запад тем самым добровольно "развязал руки" России... Если они так себя ведут, то пусть и сами теперь гадают об ответных действиях России...или даже "ставки делают", а что же она предпримет...
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