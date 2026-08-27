Славянская докт...
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Славянская доктрина

6 613 подписчиков

На русские пироги примчалось ЦРУ

На русские пироги примчалось ЦРУ

На русские пироги примчалось ЦРУ Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Предпринимая против России откровенно, но &quot;мягко выражаясь&quot; - враждебные шаги  (уж дружественными их точно не назовёшь), коллективный запад тем самым добровольно &quot;развязал руки&quot; России... Если они так себя ведут, то пусть и сами теперь гадают об ответных действиях России...или даже &quot;ставки делают&quot;, а что же она предпримет...
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