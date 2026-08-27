На русские пироги примчалось ЦРУ

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Предпринимая против России откровенно, но "мягко выражаясь" - враждебные шаги (уж дружественными их точно не назовёшь), коллективный запад тем самым добровольно "развязал руки" России... Если они так себя ведут, то пусть и сами теперь гадают об ответных действиях России...или даже "ставки делают", а что же она предпримет...