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"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре

"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре

  Друзья музыкантов "Би-2" заявили об издевательских условиях их содержания в тюрьме Таиланда Журналист, актер, телеведущий и продюсер Михаил Козырев (внесен в РФ в реестр иноагентов) заявил, что над задержанными в Таиланде музыкантами группы "Би-2" издеваются местные власти.

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