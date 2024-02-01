"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре

Друзья музыкантов "Би-2" заявили об издевательских условиях их содержания в тюрьме Таиланда Журналист, актер, телеведущий и продюсер Михаил Козырев (внесен в РФ в реестр иноагентов) заявил, что над задержанными в Таиланде музыкантами группы "Би-2" издеваются местные власти.