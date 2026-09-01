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Хачанов разгромил Буручаггу на старте US Open — 2026

Хачанов разгромил Буручаггу на старте US Open — 2026

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга россиянин одолел аргентинца Романа Андреса Бурручагу со счётом 6:3, 6:0, 6:1.

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