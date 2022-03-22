Златан Ибрагимович: «Немного паникую из-за мыслей о завершении карьеры. Повеселитесь сейчас, вы огорчитесь, потому что больше не увидите, как я играю»

Златан Ибрагимович поделился мыслями по поводу возможного завершения карьеры. «Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры.

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