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Мы соседи по планете

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Впечатляющие работы фотографа дикой природы Андрея Гудкова

Впечатляющие работы фотографа дикой природы Андрея Гудкова

Андрей Гудков — российский фотограф дикой природы, который часто отправляется в экспедиции в самые далекие и опасные регионы Индонезии и Африки, такие как Борнео, Замбия и остров Ринка.

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