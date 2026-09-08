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SHOT: летевший из Волгограда SSJ 100 сел в Шереметьево после отказа датчиков

SHOT: летевший из Волгограда SSJ 100 сел в Шереметьево после отказа датчиков

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Россия» с двумя отказавшими датчиками благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

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