Южная Африка: 21 человек погиб в результате столкновения двух микроавтобусов и универсала на шоссе N1 между Принс-Альбертом и Леу-Гамкой в провинции Западный Кейп поздно ночью 13 сентября.
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