Вливаем тесто в яичный лоток и отправляем в духовку: хитрая уловка, чтобы сделать целую гору булочек разом

При выпечке домашние пироги часто опадают, что случается даже у опытных кулинаров. Оказалось, проблема решается при помощи обычного яичного лотка: выливаем тесто прямо в него и теперь пирог получится гарантировано пышным.
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