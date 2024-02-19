Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Юлия Юлия
    Вот уж точно подметили!Вливаем тесто в я...
  • антонина
    полная ерунда,у автора устаревшие данныеПочему нельзя кип...
  • Генрих
    А в лотке для яиц говно птичье было - приятного аппетита с говном.Вливаем тесто в я...

Вливаем тесто в яичный лоток и отправляем в духовку: хитрая уловка, чтобы сделать целую гору булочек разом

Вливаем тесто в яичный лоток и отправляем в духовку: хитрая уловка, чтобы сделать целую гору булочек разом

При выпечке домашние пироги часто опадают, что случается даже у опытных кулинаров. Оказалось, проблема решается при помощи обычного яичного лотка: выливаем тесто прямо в него и теперь пирог получится гарантировано пышным.

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Комментарии
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Генрих
А в лотке для яиц говно птичье было - приятного аппетита с говном.
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Вот уж точно подметили!
Ответить
2 час.

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