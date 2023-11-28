Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль?

После атаки ХАМАС 7 октября Тегеран решил свою главную проблему на Ближнем Востоке Михаил Магид На фото: духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото: ZumaTAСС) Недавно агентство Рейтерс поместило сообщение о встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с руководителем ХАМАС, Исмаилом Ханией.