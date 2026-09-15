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Газета.ру

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Дочь Оззи Осборна Келли начала злоупотреблять алкоголем после кончины отца

Дочь Оззи Осборна Келли начала злоупотреблять алкоголем после кончины отца

Дочь фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, певица Келли Осборн призналась, что вернулась к своей алкогольной зависимости после кончины отца.

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