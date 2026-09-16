WTI Holds Losses As Crude Production Hits Record High, SPR/Cushing Near 'Tank Bottoms' Distillates have gone vertical again and physical markets remain incredibly tight, according to Goldman's Rich Privorotsky.
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