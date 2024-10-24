Сегодня отмечается День рождения российского футбола

24 октября 1897 года состоялся первый в России официальный футбольный матч, пишет gazetametro.ruВ тот день на плацу Первого Кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов и Кружка любителей спорта.
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