В Якутии прогнозируют вторую волну половодья

Вторая волна половодья накроет Верхоянский район Якутии из-за теплой погоды и активного таяния снега в горах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) .
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