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В Ульяновской области полицейские приняли участие в открытии волейбольного фестиваля

На спортивной площадке Ульяновского регионального отделения Общества «Динамо» прошел одиннадцатый ежегодный волейбольный фестиваль, посвященный празднованию 99-летия со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо».

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