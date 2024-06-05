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Режиссер “Дэдпула 3” претендует на роль постановщика фильма о Мстителях, в к...

Режиссер “Дэдпула 3” претендует на роль постановщика фильма о Мстителях, в к...

Режиссер “Дэдпула 3” претендует на роль постановщика фильма о Мстителях, в котором могут появиться 60 супергероевПо информации Deadline, режиссер “Дэдпула и Росомахи” Шон Леви возглавляет список режиссеров, которых Marvel Studios рассматривает в качестве постановщиков пятого фильма о Мстителях.

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