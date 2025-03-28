Полянский: Россия может облегчить поставки сельхозпродукции на рынки

РИА Новости/Валерий Шарифулин У России есть возможность реализовать документ подписанный в рамках зерновой сделки с Североатлантическим альянсом по поставкам сельхозпродукции на мировые рынки на фоне договоренностей с США, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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