Полянский: Россия может облегчить поставки сельхозпродукции на рынки

РИА Новости/Валерий Шарифулин У России есть возможность реализовать документ подписанный в рамках зерновой сделки с Североатлантическим альянсом по поставкам сельхозпродукции на мировые рынки на фоне договоренностей с США, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.