Центробанк решил, что с 25 июля мобильные приложения банков не будут прежними. Почему?

Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство).
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