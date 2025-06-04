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Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии

Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии

В чем сила Азамата Мурзаканова? Азамат Мурзаканов построил удивительную бойцовскую карьеру. Его первый профессиональный поединок в ММА прошел еще в феврале-2010 – с тех пор он провел всего 14 боев, несколько раз брал перерывы, побеждал дважды за вечер и между этим разрывал соревнования по армейскому рукопашному бою.

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