Потому что у нас женщин возвели в ранг богинь…(с) Дамы в белых пальто атакуют

О..., я на своей шкуре испытал, что это такое. Первоначально, жили нормально, я, в 5 утра, сына отвожу в детсад, в 16 забираю из детсада, попутно покупая еду в магазине, она учительница, с дочкой в школу. А трясти начало после того, как она устроилась замом председателя профкома в ДСК. Начала приходить домой в 7 вечера, потом пол 9-го. Когда я сделал замечание, вот тут началось... оскорбления, оскорбления моих родителей, обзывания, что у меня член маленький и т.д. Дошло до того, что однажды, привела секретаршу профкома домой, показать меня, что я из себя представляю. И об этом, после очередных оскорблений говорит: "Она сказала, ничего особенного". А я, это понял так, что секретарша сказала: "Давай организуем блат хату, а мужа выгоняй" и она выгнала меня, а я больше не вернулся и после этого, ее саму, до сих пор трясет.

Владимир Алтайцев

Первая цитата от наглой хабалки, всю жизнь ехавшей на шее м ужа, обнаглевшей от обилия денег сволочи, смеющей давать советы людям. А что эта тварь дала семье? Только вагину мужу, но не любви, ни тепла, ни сочувствия к мужу не было в помине.Таких тварей надо стороной обходить. А волт вторая цитата в точку бьёт. А отчасти виновата литература последних веков, начиная с 18-го века, где во всех романах женщины выглядели такими ангелами, такими воздушными созданиями, типа фальшивой насквозь Наташи Ростовой, пустоголовой барышни. А таким рОманах о барышнях счёта не. Причём, самое мерзкое, что все писаки старались у читателя вызвать сострадание к шлюхам, типа Карениной и Кармен. Вот с тех пор дамочки и почувствовали себя исключительными созданиями, которых муж всю жизнь должен на руках носить, тратить на них деньги..как только они попросят. А им похх, что нет денег, тогда сразу вой - "ты никто и ничто, раз не умеешь заработать" Причём, зарабатывать он должен согласно их ЗАПРОСАМ.А ведь мужу они не дают ни любви, ни сочувствия, ни тепла в доме. Яркий пример тому - шлюха Каренина. Замечу, что Каренину было всего 43 года, но не 60-70, как во всех экранизациях показывают. А самой Анне 29 лет.