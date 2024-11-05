Моя семья. Счас...
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Потому что у нас женщин возвели в ранг богинь…(с) Дамы в белых пальто атакуют

Потому что у нас женщин возвели в ранг богинь…(с) Дамы в белых пальто атакуют

«Нянькой может быть любая, умеющая вытирать детские носы.

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Комментарии
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nazip mannanov
О..., я на своей шкуре испытал, что это такое. Первоначально, жили нормально, я, в 5 утра, сына отвожу в детсад, в 16 забираю из детсада, попутно покупая еду в магазине, она учительница, с дочкой в школу. А трясти начало после того, как она устроилась замом председателя профкома в ДСК. Начала приходить домой в 7 вечера, потом пол 9-го. Когда я сделал замечание, вот тут началось... оскорбления, оскорбления моих родителей, обзывания, что у меня член маленький и т.д. Дошло до того, что однажды, привела секретаршу профкома домой, показать меня, что я из себя представляю. И об этом, после очередных оскорблений говорит: &quot;Она сказала, ничего особенного&quot;. А я, это понял так, что секретарша сказала: &quot;Давай организуем блат хату, а мужа выгоняй&quot; и она выгнала меня, а я больше не вернулся и после этого, ее саму, до сих пор трясет.
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21 час.
Владимир Алтайцев
Первая  цитата  от наглой  хабалки, всю жизнь ехавшей  на  шее м ужа, обнаглевшей  от обилия  денег сволочи, смеющей  давать советы  людям. А  что эта тварь дала семье? Только вагину  мужу, но не любви, ни тепла, ни  сочувствия  к мужу  не было в помине.Таких тварей  надо  стороной  обходить. А волт  вторая  цитата в  точку бьёт. А отчасти виновата  литература  последних  веков, начиная с 18-го века, где во всех романах  женщины  выглядели такими ангелами, такими воздушными созданиями,  типа фальшивой насквозь   Наташи  Ростовой, пустоголовой  барышни. А  таким  рОманах  о  барышнях  счёта  не. Причём, самое мерзкое, что все  писаки старались  у читателя  вызвать сострадание  к  шлюхам, типа Карениной  и Кармен. Вот с тех пор  дамочки и почувствовали себя  исключительными созданиями, которых муж всю жизнь  должен  на руках носить, тратить на них  деньги..как только  они попросят. А им похх, что нет  денег, тогда сразу вой  - &quot;ты  никто и ничто, раз не умеешь заработать&quot; Причём, зарабатывать он  должен  согласно их ЗАПРОСАМ.А  ведь мужу  они не дают ни любви, ни сочувствия, ни тепла в доме. Яркий  пример тому  - шлюха  Каренина. Замечу, что Каренину  было всего  43  года, но не  60-70, как во всех экранизациях показывают.  А самой Анне 29  лет.
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19 час.

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