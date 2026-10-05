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Киевляне в шоке: в городе установили автоматические турели — пулемёты с ИИ для сбивания реактивных «Гераней»

Киевляне в шоке: в городе установили автоматические турели — пулемёты с ИИ для сбивания реактивных «Гераней»

Из-за дефицита средств ПВО для борьбы с реактивными «Геранями» Минобороны Украины устанавливает автоматические турели — пулемёты с ИИ.

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