В ответ на удары ATACMS по гражданской инфраструктуре в Белгородской области, ВС РФ нанесли ответку по украинским объектам ВПК.
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В ответ на удары ATACMS по гражданской инфраструктуре в Белгородской области, ВС РФ нанесли ответку по украинским объектам ВПК.