Сергей Собянин: В Сколкове откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в следующем году в Сколково откроется первый в России кластер видеоигр и анимации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии