«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине

НИКОГДА не мог даже предположить, что на Украине может твориться нечно подобное!!! УЖАС!! НА УКРАИНЕ СТАЛО СТРАШНО ЖИТЬ!!! КАРАУЛ!!

Зоя

Об этом народ уж давно говорил.и в Грузии тоже говорили женщины заключенные грузинки во времена Саакашвили,я слушала документальное кино от имени этих женщин.... Страшно было слушать все это!!!