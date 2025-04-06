Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    «Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов. Обратите внимание на фотографии из столицы ..."Снимайте никаб!"...
  • Зоя
    Об этом народ уж давно говорил.и в Грузии тоже говорили женщины заключенные грузинки во времена Саакашвили,я слушала ...«До последней укр...
  • Александр Зиборов
    Власти Таджикистана борются с радикалами, потому многие из них уезжают в Россию, где им позволено намного больше. За ..."Снимайте никаб!"...

«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине

«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине

БлокнотРУ Еще в 2021 году на Украине был разработан и принят чудовищный закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», развязавший руки черным трансплантологам и фактически их легализовав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Кто кто шлюха зеленка.
Ответить
9 час.
Vladimir Lioubimcev
НИКОГДА не мог даже предположить, что на Украине может твориться нечно подобное!!!   УЖАС!!   НА УКРАИНЕ СТАЛО СТРАШНО ЖИТЬ!!! КАРАУЛ!!
Ответить
2 час.
Зоя
Об этом народ уж давно говорил.и в Грузии тоже говорили женщины заключенные грузинки во времена Саакашвили,я слушала документальное кино от имени этих женщин.... Страшно было слушать все это!!!
Ответить
3 мин.
наверх