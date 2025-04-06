БлокнотРУ Еще в 2021 году на Украине был разработан и принят чудовищный закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», развязавший руки черным трансплантологам и фактически их легализовав.
«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Кто кто шлюха зеленка.
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
НИКОГДА не мог даже предположить, что на Украине может твориться нечно подобное!!! УЖАС!! НА УКРАИНЕ СТАЛО СТРАШНО ЖИТЬ!!! КАРАУЛ!!
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2 час.
Зоя
Об этом народ уж давно говорил.и в Грузии тоже говорили женщины заключенные грузинки во времена Саакашвили,я слушала документальное кино от имени этих женщин.... Страшно было слушать все это!!!
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3 мин.
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