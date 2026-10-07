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ГТРК Татарстан

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В Казани обсудили цифровизацию работы органов ЗАГС

Забыть о бесконечных справках и очередях. Служба ЗАГС переходит на цифровой формат работы. Как единая электронная база помогает за пару минут восстановить потерянный документ или автоматически получить материнский капитал? Эти вопросы сегодня обсуждают в Казани.

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