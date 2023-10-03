Сентябрьский экспорт нефти из Венесуэлы стал вторым по величине в этом году

Фото: neftegaz.kzЭкспорт нефти Венесуэлы в сентябре превысил 800 000 баррелей в день, что является вторым по величине среднемесячным значением в этом году, поскольку государственная нефтяная компания PDVSA и ее совместные предприятия восстановили добычу, особенно в поясе Ориноко.
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