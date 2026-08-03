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FiNE NEWS

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Массовый прорыв мигрантов в Сеуте вызвал критику и политические дискуссии в Европе

30 июля в автономном испанском городе Сеута произошёл массовый прорыв мигрантов из Марокко. По данным Министерства внутренних дел Испании, за сутки в город проникло около 49 тысяч человек, что стало серьёзным вызовом для местных властей и системы контроля границ.

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