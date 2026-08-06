Экс-нардеп Олейник: США не хотели видеть Умерова послом из-за связей с коррупцией

Соединенные Штаты не хотели видеть нового главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустема Умерова на должности посла в Вашингтоне из-за его причастности к коррупционным скандалам и возможного наличия американского гражданства.
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