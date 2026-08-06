Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Экс-нардеп Олейник: США не хотели видеть Умерова послом из-за связей с коррупцией

Экс-нардеп Олейник: США не хотели видеть Умерова послом из-за связей с коррупцией

Соединенные Штаты не хотели видеть нового главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустема Умерова на должности посла в Вашингтоне из-за его причастности к коррупционным скандалам и возможного наличия американского гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии