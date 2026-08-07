Город Октябрьский Республики Башкортостан принял участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по городу Октябрьскому, председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил России Масгут Галлямов и сотрудник полиции провели «Зарядку со стражем порядка» для детей в школьном лагере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии