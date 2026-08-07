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Происшествия

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Город Октябрьский Республики Башкортостан принял участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по городу Октябрьскому, председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил России Масгут Галлямов  и сотрудник полиции провели «Зарядку со стражем порядка» для детей в школьном лагере.

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