Петербургские школьники сделали рождественские открытки для бойцов СВО – видео

Помогали им в этом волонтёры «Народного фронта». Мастер-класс по изготовлению рождественских открыток для участников специальной военной операции прошёл в региональном избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Петербурге.
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