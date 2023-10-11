В Международном выставочном центре «Молдэкспо» пройдут выставки Moldagrotech и Farmer

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что 19-22 октября в Международном выставочном центре «Молдэкспо» пройдут Международная специализированная выставка машин, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса "Moldagrotech" (осенний выпуск) и Международная специализированная выставка сельскохозяйственной продукции, техники, технологий и ремесел "Farmer".