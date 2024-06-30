После вчерашнего празднования дня молодежи из центра Омска вывезли более 30 тонн мусора. Также работникам УДХБ пришлось мыть Соборную площадь и смежные улицы.
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После вчерашнего празднования дня молодежи из центра Омска вывезли более 30 тонн мусора. Также работникам УДХБ пришлось мыть Соборную площадь и смежные улицы.