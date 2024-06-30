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Новости Омска

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После вчерашнего празднования дня молодежи из центра Омска вывезли более 30 тонн

После вчерашнего празднования дня молодежи из центра Омска вывезли более 30 тонн мусора. Также работникам УДХБ пришлось мыть Соборную площадь и смежные улицы.

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