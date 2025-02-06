❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: итоги первого дня наступления ВСУ на Уланок На протяжении дня противник атаковал ВС РФ в окрестностях Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: итоги первого дня наступления ВСУ на Уланок На протяжении дня противник атаковал ВС РФ в окрестностях Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка.
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