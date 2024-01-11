Посол РФ в Эквадоре оценил риски передачи российского оружия через США Украине

Москва предупредила президента Эквадора Даниэля Нобоа, что передача оружия российского производства США в обмен на новую американскую технику будет расценена как недружественный акт в отношении РФ со всеми вытекающими последствиями, сообщил «Известиям» посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.