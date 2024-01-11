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Посол РФ в Эквадоре оценил риски передачи российского оружия через США Украине

Посол РФ в Эквадоре оценил риски передачи российского оружия через США Украине

Москва предупредила президента Эквадора Даниэля Нобоа, что передача оружия российского производства США в обмен на новую американскую технику будет расценена как недружественный акт в отношении РФ со всеми вытекающими последствиями, сообщил «Известиям» посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

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