Посол РФ в Эквадоре оценил риски передачи российского оружия через США Украине

Москва предупредила президента Эквадора Даниэля Нобоа, что передача оружия российского производства США в обмен на новую американскую технику будет расценена как недружественный акт в отношении РФ со всеми вытекающими последствиями, сообщил «Известиям» посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
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