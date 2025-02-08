В ХАМАС заявили, что не позволят войскам США войти в Газу

Свое отношение к идее Дональда Трампа переселить палестинцев и к тому, что США могут ввести войска на территорию Газы озвучил представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри 8 февраля в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
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