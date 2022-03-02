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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 марта 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 марта 2022 года

Энергетический прогноз на третье марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 958 =Благодарность требует от человека понимания, чувствования ценности полученного ="Будущее Человечества - за Верой без доказательств, без обсуждений, а прошлое - за сомнениями, за неверием!" = Вода помогает проводить Энергию в теле и очищает организм от токсинов и вредных веществ = Возвеличивание самостного "Я" ведёт к деградации личности, а коллективное сознание ведёт к развитию ="Всё, что мы слышим - это мнение, а не факт.

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