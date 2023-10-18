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Сирия возложила ответственность за удар по больнице в Газе на США и весь Запад

Сирия возложила ответственность за удар по больнице в Газе на США и весь Запад

Власти Сирии возлагают ответственность удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» (юг сектора Газа) на страны Запада, в особенности на США, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента Башара Асада.

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