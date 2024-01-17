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Шок, резкое сужение сосудов, вплоть до остановки сердца: врачи против проруби на Крещенье

Шок, резкое сужение сосудов, вплоть до остановки сердца: врачи против проруби на Крещенье

Моржевание – это особый вид закаливания. Занимаются им по особой технологии, с подготовкой, соблюдая ряд обязательных правил.

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