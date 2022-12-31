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«Канзас-Сити» из МЛС предлагал Роналду почти столько же, сколько «Аль-Наср»

«Канзас-Сити» из МЛС предлагал Роналду почти столько же, сколько «Аль-Наср»

«Канзас-Сити» хотел подписать Криштиану Роналду. Как сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман, по деньгам предложение клуба МЛС было очень близким к предложению «Аль-Насра».

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