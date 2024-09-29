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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»

«Я не избегаю Магомеда. Журналистам нужно уладить этот вопрос с UFC. Я не виноват, что у Анкалаева такой скучный стиль боя, что никто не хочет смотреть его бои», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

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