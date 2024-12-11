Google запустила «всеобъемлющую» ИИ-модель Gemini 2.0, которая может заменить человека

Представлена новая модель ИИ Gemini 2.0 от Google, которая стала предельно универсальной — она генерирует текст, звук и изображения, а также предлагает новые мультимодальные возможности, которые закладывают основу для следующего большого этапа в развитии ИИ: агентов, которые в буквальном смысле могут заменить пользователя в рутинных операциях.