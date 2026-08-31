Около сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и РФ

Почти сотня диких кабанов застряла на финской стороне границы с Россией. Животные не могут попасть туда, где раньше был их обычный маршрут: из-за африканской чумы свиней проход для них закрыт.
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